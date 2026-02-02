"Tener un hijo en España es un artículo de lujo": la aplaudida reflexión de una camarera de piso sobre el descenso de la natalidad

Carmen Casín, camarera de piso y madre de un solo hijo, reconoce en laSexta Xplica que no ha vuelto a ser madre porque no se lo puede permitir y reflexiona sobre el futuro de las pensiones y el poder adquisitivo de las personas mayores.

El empresario Jorge Branger saca a relucir en laSexta Xplica, a colación de la bajada de la natalidad en España, que nuestros abuelos tenían muchos más hijos -"de media, tenían tres", apunta- de los que están teniendo las personas de generaciones posteriores. Carmen Casín, camarera de piso, tiene claro el motivo: "Yo no puedo tener más hijos. Soy familia monoparental, y tener un hijo en este país es un artículo de lujo. No puedes pagar las casas con los salarios que tenemos", responde con firmeza.

"Yo no puedo mantener a más de un hijo con mi sueldo", insiste, indignada, cuando Branger afirma no saber cuál es la causa. "Tú, a lo mejor, con tu salario, sí", lanza. En cambio, con su "ridículo" sueldo, tal y como ella lo define, tener uno o más de uno es complicado.

Su trabajo requiere un esfuerzo físico importante que impide a las personas de avanzada edad o con problemas de fuerza o movilidad llevarlo a cabo. "Las camarareras de piso somos un sector feminizado y las que conocéis como 'las kellys', algunas cobran menos del salario mínimo", añade. Los empresarios, asegura, disfrazan de "complementos" lo que les falta en las nóminas para llegar al SMI. "Están cobrando 700 u 800 euros de salario", se queja. "¿Qué pensión les espera?", se pregunta.

"No voy a poder llegar ni a jubilarme ni a los 67, ya ni pienso en los 65", lamenta. Carmen teme que ella y algunas de sus compañeras van a tener que retirarse antes por culpa de enfermedades que no les reconocen y teme que las pensiones de jubilación que les van a quedar sean irrisorias. "¿Cómo vivo con 1.000 €? Cómo vive una persona por 1.000 € en este país cuando tenga 67 años, 65? Es imposible", reflexiona.

"Tenemos que trabajar dignamente para luego poder vivir dignamente", reclama.

