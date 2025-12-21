China impondrá un impuesto a los preservativos y aumentará las ayudas a los padres para hacer frente a la crisis de natalidad

Los detalles Entre las medidas hay una que llama la atención: a partir de enero los preservativos tendrán un IVA del 13%. Un encarecimiento que también incluye otros métodos como los dispositivos y las píldoras anticonceptivas. Atrás quedan ya los años en los que el gigante asiático imponía la política de hijo único.

En respuesta a la crisis de natalidad, China ha implementado medidas para fomentar el aumento de nacimientos. Entre ellas, destaca un impuesto del 13% sobre preservativos y otros métodos anticonceptivos. Además, el gobierno ha incrementado los días de baja por paternidad y ha mejorado las ayudas económicas para tener hijos, con pagos mensuales de 120-200 euros en algunas ciudades. La vivienda también es un factor crucial, ya que culturalmente se considera necesario tener una casa propia antes de formar una familia. A pesar de estos esfuerzos, el cambio cultural es lento, y la juventud china sigue redefiniendo sus prioridades en un país envejecido.

En plena crisis de natalidad, China parece haber encontrado la solución para que sus habitantes tengan más hijos: va a poner un impuesto especial a los preservativos y va a promover más medidas para fomentar la reproducción.

Los nacimientos en China han caído a mínimos históricos, pero el gobierno ya se ha puesto las pilas para que el país no se quede sin bebés. Pablo, un español residente en China desde hace ocho años, cuenta a laSexta que en el gobierno "están subiendo los días de baja de paternidad que antes no había casi. Están aumentando las ayudas para tener niños, algunas ciudades hacen un pago de entre 120-200 euros al mes".

Eso sí, antes del bebé, "es muy importante entender que para que dos personas estén juntas y tengan niños tienen que tener una casa. No perciben el estar con una persona casada en un piso alquilado", explica Joaquín, otro español residente en China desde hace ocho años.

Porque natalidad y vivienda van de la mano. "Últimamente en Shanghái he visto que el precio de la vivienda ha ido bajando muchísimo. El año pasado este piso nos costaba 2.000 dólares y ahora está en 1.300 dólares", cuenta Joaquín.

Se suma a que los matrimonios tampoco es que estén en su mejor momento. El año pasado se registró el mínimo histórico en el país e incluso para eso el gobierno chino tiene la solución. "Al lado de una discoteca muy famosa hacen matrimonios instantáneos", apunta Joaquín.

Salir de la discoteca con un ligue y ya que estamos cerrar el trato. Hay mucho empeño por parte de las instituciones en volver a ocupar el puesto número 1 en densidad poblacional. A Pablo, que se acaba de casar, ya le están insistiendo. El cambio cultural es el más lento, todo en un país envejecido y donde la gente joven está cambiando sus prioridades.