Un año de la DANA: lo que se investiga, lo que queda por hacer y lo que la gente sigue esperando

La otra cara La Justicia investiga negligencias, el Consell revisa alertas y decisiones, y el Congreso busca responsabilidades, mientras miles de vecinos siguen esperando soluciones reales.

Hace justo un año, la DANA arrasó la Comunitat Valenciana. Hoy, el recuerdo sigue vivo y las preguntas siguen flotando: ¿Qué falló? ¿Quién tuvo la responsabilidad? Mientras el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, insiste en que "no es momento de reproches" y llama a pasar página, la realidad exige mirar atrás… y mirar de frente lo que aún queda por hacer.

Porque la investigación sigue en marcha. La Justicia tiene abiertas denuncias en el Tribunal Superior y ante la Fiscalía para aclarar posibles negligencias. El Consell revisa cada decisión, cada alerta y cada llamada de aquel fatídico momento. Y el Congreso, por su parte, busca posibles responsabilidades políticas. Nadie quiere que la DANA quede solo como una tragedia sin respuestas.

Pero mirar atrás también sirve para ver lo que queda por delante. La reconstrucción todavía está muy lejos de terminar:

780 ascensores siguen sin arreglar , dejando a familias atrapadas en sus casas.

siguen , dejando a familias atrapadas en sus casas. 3.000 alumnos continúan en barracones, sin aulas dignas.

continúan en barracones, sin aulas dignas. 600.000 personas viven en zonas inundables sin medidas de protección efectivas.

viven en zonas inundables sin medidas de protección efectivas. Tramos de cercanías, como Utiel y Aldaia, siguen sin funcionar, complicando la movilidad.

Y mientras todo esto sucede, Mazón ha anunciado que asistirá al funeral de Estado, a pesar del rechazo de muchas víctimas que consideran que todavía hay cuentas pendientes.

Un año después, la DANA no solo dejó daños materiales y vidas marcadas: también dejó tareas pendientes, investigaciones abiertas y un recordatorio claro: reconstruir no es solo levantar edificios, sino garantizar seguridad, servicios y justicia para todos los afectados.

