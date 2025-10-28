Más de 750 ascensores en Valencia siguen estropeados un año después de la DANA y miles de vecinos no pueden volver a la normalidad

¿Por qué es importante? Muchos de los afectados son personas mayores o con problemas físicos que no pueden hacer su vida normal.

Un año después de la DANA, miles de personas siguen sin recuperar la normalidad, con 750 ascensores aún sin reparar, complicando la vida de personas mayores y con problemas físicos. Vanesa, afectada por esta situación, debe subir seis pisos a pie a pesar de sus problemas de espalda, lo que agrava su condición. En otro edificio, Josefina y otros vecinos enfrentan dificultades similares. Los trabajos de reparación avanzan lentamente, como explica Rafael Pérez de Otis, quien estima que la reparación de un ascensor puede durar hasta tres meses. Más de 7.250 ascensores se dañaron por la DANA, y muchos vecinos aún esperan ayudas.

Un año después de la DANA, miles de personas aún no han podido recuperar su vida normal, ya que los destrozos que provocó el temporal aún no han sido subsanados. Un ejemplo es el de los ascensores. Todavía hay 750 sin arreglar, dificultando el día a día de personas mayores y con problemas físicos.

Vanesa es una de las afectadas. En su finca hay cuatro ascensores averiados y ella tiene que subir andando todos los días seis pisos pese a sus problemas de espalda.

"Estoy fatal. El día 13 entro en quirófano y me hacen infiltraciones para los dolores", declara a laSexta antes de subir a su casa por cuarta vez en un día.

En otro edificio se encuentra Josefina sube la compra mientras Vicente relata las dificultades de otros vecinos ante la falta de ascensor. "Un vecino sufrió tres ictus. Y menos mal que vive en el primero", explica.

En la misma finca, el pasillo de los trasteros continúa arruinado. Los equipos de limpieza están terminando el trabajo en el garaje y ya han iniciado la reparación del ascensor, una tarea que también se espera larga.

"Esto hay que desmontarlo entero y prepararlo para el nuevo producto, quitar puertas... Son dos meses y medio o tres de faena", explica Rafael Pérez, comercial de Otis.

Según la Federación Empresarial de Ascensores, más de 7.250 se estropearon como consecuencia de la DANA y quedan más de 750 sin arreglar. Y muchos de los vecinos que necesitan un nuevo ascensor, tampoco han recibido las ayudas.

