Ahora

en al rojo vivo

Basura acumulada y escombros: las secuelas de la DANA en un barrio de Torrent un año después

Desde uno de los barrios más humildes y también más castigados por las riadas de aquel 29 de octubre de 2024, la periodista de laSexta Sara Rincón ha mostrado cómo la vida sigue entre los restos de aquella tragedia: "Es un basurero", resume.

Basura acumulada y escombros: las secuelas de la DANA en un barrio de Torrent un año después

Mientras el presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón sigue sin aclarar dónde estaba aquel fatídico 29 de octubre de 2024, el paso del tiempo deja al descubierto las consecuencias. Un año después de la DANA que arrasó parte de Valencia, hay zonas que aún no se han recuperado. En Torrent, el panorama sigue siendo desolador.

Desde el barrio de El Xenillet, uno de los más humildes y también el más castigado por las riadas, la periodista de laSexta Sara Rincón ha mostrado cómo la vida sigue entre los restos de aquella tragedia: "Es un basurero", resume.

La imagen que deja el barrio habla por sí sola: calles llenas de basura, muebles destrozados que el agua arrastró desde los bajos de las viviendas y una sensación general de abandono. "Los recursos y las ayudas no terminan de llegar", explica Rincón, recogiendo el testimonio de los vecinos, que denuncian que "hasta aquí no llegan los servicios de limpieza".

Como símbolo de ese abandono, la periodista muestra un garaje tapiado tras la inundación que, un año después, sigue cubierto de lodo por dentro. Una estampa que refleja la desidia institucional y el olvido que todavía pesan sobre este barrio valenciano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. ¿Qué cambia con Junts en la "oposición"? El futuro de una relación que ya estaba rota con el Gobierno de Sánchez
  3. El PSOE justifica al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo
  4. Privatizar hospitales públicos, el negocio que el PP lleva en su ADN y que sigue causando problemas en toda España
  5. Jamaica comienza a sentir el impacto del "catastrófico" del huracán Melissa que ya deja siete muertos en el Caribe
  6. DIRECTO | Huelga de estudiantes contra el acoso escolar (y 48 horas de paros en la enseñanza media en Galicia)