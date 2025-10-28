Basura acumulada y escombros: las secuelas de la DANA en un barrio de Torrent un año después

Desde uno de los barrios más humildes y también más castigados por las riadas de aquel 29 de octubre de 2024, la periodista de laSexta Sara Rincón ha mostrado cómo la vida sigue entre los restos de aquella tragedia: "Es un basurero", resume.

Mientras el presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón sigue sin aclarar dónde estaba aquel fatídico 29 de octubre de 2024, el paso del tiempo deja al descubierto las consecuencias. Un año después de la DANA que arrasó parte de Valencia, hay zonas que aún no se han recuperado. En Torrent, el panorama sigue siendo desolador.

Desde el barrio de El Xenillet, uno de los más humildes y también el más castigado por las riadas, la periodista de laSexta Sara Rincón ha mostrado cómo la vida sigue entre los restos de aquella tragedia: "Es un basurero", resume.

La imagen que deja el barrio habla por sí sola: calles llenas de basura, muebles destrozados que el agua arrastró desde los bajos de las viviendas y una sensación general de abandono. "Los recursos y las ayudas no terminan de llegar", explica Rincón, recogiendo el testimonio de los vecinos, que denuncian que "hasta aquí no llegan los servicios de limpieza".

Como símbolo de ese abandono, la periodista muestra un garaje tapiado tras la inundación que, un año después, sigue cubierto de lodo por dentro. Una estampa que refleja la desidia institucional y el olvido que todavía pesan sobre este barrio valenciano.

