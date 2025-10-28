Carlos Mazón asistirá al funeral de Estado pese al rechazo frontal de las víctimas de la DANA

El contexto El presidente de la Generalitat valenciana hace oídos sordos a las peticiones de las víctimas de la DANA. "Le exigimos que no vaya, que no nos haga más daño", expresó Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, en laSexta este lunes.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, asistirá al funeral de Estado en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, pese a que la Asociación Víctimas de la DANA le había pedido no hacerlo para evitar "más daño". El funeral, en memoria de las 229 víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, contará con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, quienes encabezarán el acto. También asistirán Emiliano García-Page, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo y Juan José Imbroda, mientras que Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han declinado asistir. El evento, con intervenciones limitadas, reunirá a cerca de 1.000 invitados y será conducido por Lara Síscar.

Carlos Mazón irá al funeral de Estado que se celebrará este miércoles en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Según ha podido confirmar laSexta, el presidente de la Generalitat valenciana finalmente asistirá a una ceremonia a la que las víctimas le habían "exigido" no acudir.

La intención de Mazón siempre ha sido la de asistir al funeral por las 229 víctimas que perdieron la vida el 29 de octubre de 2024 en la DANA. No obstante, desde la Asociación Víctimas de la DANA se ha "exigido" al presidente regional que no acuda para "no hacerles más daño". Así lo trasladó la presidenta de la asociación, Rosa Álvarez, en Al Rojo Vivo, criticando a un señor que "no tiene calificativos".

laSexta también ha podido confirmar que acudirán al funeral de Estado Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, según ha confirmado el propio Imbroda este martes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que no acudirá al funeral de Estado. Tampoco se ha confirmado la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; ni de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Tampoco acudirá el líder de Vox, Santiago Abascal, que dará su segundo plantón al rey Felipe VI en este mes después de no acudir al desfile del 12 de octubre.

Solo cuatro intervenciones en poco más de una hora de acto

El funeral comenzará a partir de las 18:00 horas y estará encabezado por los reyes Felipe VI y Letizia. Se espera que únicamente hablen Felipe VI y tres familiares de víctimas fallecidas en Valencia, Albacete y Málaga. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también estará presente en un acto al que se ha invitado a cerca de 1.000 personas.

Una de las cuestiones que más controversia ha causado es que, debido a la cantidad de fallecidos, solo podrían acudir unos cuatro familiares por cada víctima. Los alcaldes de los 78 municipios afectados por la DANA están invitados a un acto al que solo podrán acceder quienes con una invitación personal e intransferible. Se espera que el acto, que será conducido la periodista valenciana Lara Síscar, tenga una duración aproximada de una hora y media.

