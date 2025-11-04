El aforamiento, la prioridad de Mazón para evitar dar la cara sobre la DANA

La otra cara Aunque oficialmente no tenía la responsabilidad directa del operativo durante la DANA, Mazón aprovecha su aforamiento como diputado para esquivar preguntas, retrasar cualquier investigación y evitar dar explicaciones sobre lo que ocurrió en esas horas críticas.

Hoy Carlos Mazón ha presidido el primer pleno de su gobierno tras anunciar que se aparta como president de la Generalitat Valenciana. Pero, como siempre, ha evitado cualquier contacto con valencianos o periodistas. Lo ha hecho en la Ciudad de la Luz, en Alicante, un complejo apartado y de acceso restringido. Dentro, pocos minutos para grabarle: cara relajada, sonrisa y comentarios sobre las vistas. Lo que no ha cambiado es su estrategia: no dar la cara.

Su preocupación ahora es evidente: seguir como diputado para mantener su aforamiento. Esa protección legal le permite esquivar, de momento, la investigación judicial.

¿Por qué Mazón insiste en ser aforado?

Legalmente, Mazón no era responsable del operativo durante la DANA; la responsabilidad directa recaía en la consejera de Interior. Pero si se demuestra que pudo retrasar decisiones, impedir actuaciones o entorpecer el operativo, sí podría tener responsabilidades penales.

Estando aforado, la jueza encargada del caso no puede investigarle directamente, y todo se retrasaría.

Las llamadas y mensajes que complican a Mazón

Según la periodista Maribel Vilaplana, Mazón recibía llamadas y mensajes durante la tarde crítica. Entre las 15:00 y las 18:45, mientras estaba en una comida de más de tres horas, Vilaplana habló con él cuatro veces y trató de contactar en otras dos. Mazón devolvió una llamada a las 19:43.

Luego, a las 20:10, llamó a Pradas. La conversación duró apenas 45 segundos. A las 20:11 llegó la alerta a los valencianos. Y, según fuentes oficiales, la alerta estaba lista desde aproximadamente las 18:30. Esto deja muchas dudas sobre qué hizo Mazón en esas horas críticas.

La jueza le ha invitado a declarar… pero él dice "no"

La jueza le ha invitado formalmente a declarar para aclarar su papel durante el operativo. Mazón no ha aceptado. Como diputado aforado, puede negarse. Y eso es exactamente lo que ha hecho: no declarar, no explicar nada.

Mientras tanto, el caso sigue su curso. Las dudas permanecen. Y Mazón mantiene su prioridad: proteger su aforamiento y esquivar la justicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.