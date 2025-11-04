Dolor, indignación y valentía: las víctimas de la DANA llenan de humanidad el Congreso

Los detalles Dolores Ruiz y otras víctimas subieron al Congreso para contar cómo la DANA arrasó sus vidas, perdiendo hijos, padres y hermanos, y no dudaron en señalar a quienes consideran responsables, mientras reclamaban justicia y medidas para que algo así nunca vuelva a pasar.

Dolores Ruiz no pudo contener las lágrimas. Perdió a su marido y a dos de sus hijos en la DANA que hace un año arrasó Valencia. Hoy la dignidad se ha convertido en su voz en el Congreso, mientras relataba el infierno que vivió: "Fuimos mi hermana, mi otro hermano y yo a buscarlos… y no los vimos. Esto no se puede… ver cómo se te van tus hijos, tu marido… Tengo pesadillas. No sé cómo el señor me ha dejado viva, pero estoy muerta por dentro".

Dolores no estaba sola. Cinco víctimas subieron al estrado para contar, sin filtros, el dolor que ha marcado sus vidas. Historias de padres, hijos, hermanos, personas mayores y dependientes que no pudieron escapar de la catástrofe. Han perdido a Raquel, Jorge, el pequeño Neizan, Jesús, Javier, Elvira y Eli, entre muchos otros.

María Teresaperdió a su hermana, a su cuñado y a su sobrino."Ese día no solo se rompió una familia, se rompió nuestra alma. Desde entonces cada día es una batalla silenciosa", contó entre sollozos. Rosa sobrevivió a la tragedia pero perdió a su padre y a dos de sus hermanos. Hoy la dignidad se ha convertido también en su lucha: "Era el apoyo mayor de su hermana y de su padre, y ahora no tiene a nadie", relató. Carmina recordó la agonía de su madre atrapada en la residencia de Picassent: "Intentamos rescatarla, pero nadie atendía nuestras llamadas de auxilio. La impotencia era infinita".

Algunas víctimas también contaron las últimas llamadas y despedidas: Rosa perdió a su padre y narró cómo gritaban y lloraban mientras se despedían, hasta que se cortó la llamada. "Fue la última vez que hablé con él", recordó.

Los testimonios apuntaron directamente a quienes consideran responsables políticos de la catástrofe. Varias víctimas señalaron a Carlos Mazón y denunciaron la negligencia del gobierno autonómico. Como dijo Carmina: "Sobre todo falló la responsabilidad de un gobierno autonómico". Rosa añadió: "No tenían las herramientas para decirle a la lluvia cómo tenía que llover, pero sí para decirnos a nosotros cómo ponernos a salvo". María Teresa: "Si se hubiera hecho las cosas como debía, mi hermana y mi cuñado hoy estarían vivos".

El Congreso se llenó de emoción y de dolor. Para algunos diputados incluso fue imposible contenerse, aunque otros, como miembros del PP y Vox, no aplaudieron. Sin embargo, hoy la dignidad se ha convertido en un grito que nadie pudo ignorar.

Todas ellas dejaron claro un mensaje: seguirán luchando para que esto no vuelva a suceder. No buscan protagonismo ni réditos políticos. Su único objetivo es evitar más muertes y reclamar justicia por los 229 que ya no pueden pedirla. "Seguiremos luchando para que esto no vuelva a suceder. Nuestro único interés es evitar más muertes y que se haga justicia por los que ya no están", dijo Dolores Ruiz.

Hoy la dignidad se ha convertido en resistencia, en lucha y en un recordatorio de que detrás de cada número hay vidas truncadas, familias destrozadas y una deuda pendiente con quienes sobrevivieron al horror.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.