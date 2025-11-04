Mazón acude al Consell como si nada, evita a la prensa y los suyos adoptan su discurso victimista

Entre líneas Gan Pampols, nombrado vicepresidente para la Recuperación, también dimite en apoyo a Mazón y acusa al Gobierno de no "haber ejercido la acción de coordinación" en la DANA.

Carlos Mazón ha presidido este martes una reunión del Consell, aunque ya solo es presidente en funciones. El encuentro, marcado por la anormalidad, coincidió con la comparecencia de las víctimas de la DANA en el Congreso. Mazón llegó al Consell en coche, evitando a la prensa, y dejó que su vicepresidenta, Susana Camarero, hablara en su lugar, alabándolo y culpando al Gobierno y a la izquierda por ataques "brutales". Mazón planea seguir como diputado de Les Corts para mantener su aforamiento. Francisco José Gan Pampols, vicepresidente para la Recuperación, también se retira, criticando al Gobierno central por falta de coordinación. Vicente Martínez Mus asumirá su cargo.

Como si nada hubiera pasado, Carlos Mazón ha encabezado este martes la reunión de un Consell del que ya solo es presidente en funciones. Un acto que se ha desarrollado de cualquier forma, menos con normalidad, y que ha sucedido el mismo día que las víctimas de la DANA comparecían en el Congreso de los Diputados.

Mazón ha llegado al Consell en coche para evitar el foco mediático y ha dejado que fuese su vicepresidenta la que hablase por él. La vicepresidenta Susana Camarero, que se ha deshecho en elogios al president, ha secundado la versión victimista que culpa al Gobierno y a la izquierda por su "ataques brutales" e "insufribles" contra Mazón.

En el horizonte de Mazón está seguir como diputado de Les Corts para continuar aforado. Con ello, mantendría su privilegio judicial y, en caso de ser imputado, la causa debería elevarse al Tribunal Superior de Justicia Valenciano.

Otro detalle de su salida es que con él se despide del Gobierno Francisco José Gan Pampols, a quien nombró vicepresidente para la Recuperación.

El general, que no ha estado ni un año en el cargo y en su día admitió en febrero que quien debía dar las órdenes era el CECOPI y el mando único (Mazón), ha decidido morir matando y adoptar también la posición de culpar al ejecutivo central.

El Gobierno "debería haber ejercido la acción de coordinación y no lo ha hecho. Lo ha omitido", ha declarado. Tomará el relevo Vicente Martínez Mus, que pasa de conseller de Medioambiente a vicepresidente.

