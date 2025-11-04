El novio de Ayuso tira de victimismo con un "o me voy de España o me suicidio", apunta al fiscal general por la filtración del mail y marca distancias con M.Á.R.

Los detalles González Amador afirma que todo lo ocurrido con su caso por delitos de fraude fiscal se deben a su relación con Isabel Díaz Ayuso.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado ante el Tribunal Supremo sobre la filtración de un correo relacionado con su caso de fraude fiscal. Se presentó como un ciudadano "destruido" y responsabilizó al fiscal general Álvaro García Ortiz de arruinar su vida. Durante su intervención, González Amador insistió en que el escándalo se debe a su relación con Ayuso, afirmando que no puede defenderse como un ciudadano normal. Negó haber conocido el correo filtrado y defendió su inocencia, criticando el borrado de mensajes por parte de la Fiscalía. También marcó distancias con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, asegurando que nunca autorizó la difusión de información a la prensa. El juicio continuará con más testimonios y peritajes.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha centrado su declaración ante el Tribunal Supremo en presentarse como un ciudadano "destruido" por la filtración del correo sobre la petición de una conformidad penal en su caso de fraude fiscal y ha apuntado como responsable directo al fiscal general Álvaro García Ortiz.

"Me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido", ha dicho entre gestos de indignación.

Su intervención, de más de una hora y media y en la que se le ha visto tenso y molesto por lo sucedido, ha cerrado la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, que está acusado de un presunto delito de revelación de secretos.

El empresario ha descrito la filtración como el punto de inflexión que, según su versión, arruinó su reputación y su derecho a la defensa. "Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. El señor García Ortiz me había matado públicamente, me había matado por completo", ha declarado.

En varios momentos de la sesión, González Amador ha insistido en que "todo lo que ha ocurrido" se debe a que es pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Soy el delincuente confeso porque soy su novio. No puedo pelear como un ciudadano normal", ha criticado.

"Yo he visto al fiscal general en TVE y a todo el Gobierno llamándome delincuente confeso", ha recriminado.

La filtración del mail

González Amador ha comparecido como testigo en la causa contra García Ortiz, acusado de filtrar un correo en el que se planteaba un acuerdo de conformidad por su caso de fraude fiscal.

Ha negado haber conocido ese documento ni haber participado en su envío. "Lo desconocía por completo", ha afirmado, en referencia al correo remitido por su abogado, Carlos Neira, a la Fiscalía de Madrid.

En este sentido, el propio Neira ha corroborado que nunca "consensuó" con su cliente "ni le pedí su opinión" sobre el texto, en el que reconocía "íntegramente" los hechos.

González Amador ha añadido que "jamás pasó ningún pantallazo a ningún periodista" y ha defendido su inocencia: "A mí me amparan dos cosas: la razón y la verdad".

Además, ha reprochado a García Ortiz el borrado de whatsapps por parte de la Fiscalía. "Yo no he borrado la verdad. Si él no hubiese borrado la verdad, yo habría podido mostrar mi razón".

Además, ha insistido en que su objetivo era tener "un proceso rápido y sin ruido". "Ahora esto no lo es", ha lamentado.

Distanciamiento de M.Á.R.

El empresario ha sostenido que informó a Miguel Ángel Rodríguez (M.Á.R.), jefe de gabinete de Ayuso, sobre sus problemas judiciales, "por si les podía afectar". También ha admitido que le reenvió un mensaje que le había mandado su abogado "para transmitirle tranquilidad" sobre la conformidad, pero ha asegurado que desconocía su origen.

"Era el correo donde Neira me estaba diciendo que todo iba en camino", ha explicado. En ese punto, ha marcado distancias con Rodríguez: "Mis abogados nunca me dijeron que las negociaciones se habían roto por orden de arriba. Eso son cosas políticas en las que yo no me meto".

En este sentido, ha subrayado que pidió a M.Á.R. y a Ayuso que "se separaran" sobre ese asunto porque era "personal" y que nunca autorizó a M.Á.R. a dar información a la prensa sobre su caso.

También ha destacado que "nunca les he pedido a los políticos que digan que era un asunto turbio" -en relación a las afirmaciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre este tema-.

La segunda sesión del juicio mantiene el foco en la supuesta filtración del correo que, según la acusación, habría salido de la Fiscalía bajo el mandato de García Ortiz.

El fiscal general, que se enfrenta a una petición de entre cuatro y seis años de cárcel, niega haber revelado ningún secreto y sostiene que la investigación judicial es "injusta" y "prospectiva". El proceso continuará mañana con nuevas declaraciones de testigos y peritos del Ministerio Público.

