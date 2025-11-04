PP inicia las negociaciones con Vox para el relevo de Mazón que obligan a recordar aquel "chupársela a uno Vox" del todavía president

¿Qué están diciendo? En Vox saben que tienen cogida la sartén por el mango y dejan claro que no les importa que haya un adelanto electoral.

El futuro de la Presidencia de la Comunidad Valenciana está ahora mismo en las manos de Santiago Abascal y en el PP son conscientes de ello. La situación recuerda demasiado al 2022, cuando ante este mismo escenario, Carlos Mazón mostró su predisposición a pactar con Vox con esta elocuente frase: "Tendríamos que chupársela a uno de Vox".

"Con un 99,9% yo cuento con que, no es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. De esto no tengo duda. Yo la 'dipu' la veo muy sencilla. En el peor de los casos, tendríamos que chupársela uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones", dijo entonces Mazón en una reunión con su equipo.

El PP sigue sin mayoría en Les Corts y la prioridad para Alberto Núñez Feijóo es evitar elecciones en esa comunidad, por lo que si quiere mantenerse en el poder, tendrá que hacer concesiones a Vox.

Génova se está empleando a fondo para intentar presionar. El secretario general del PP ha advertido que "no se entendería que Vox marease la perdiz con un adelanto electoral".

"Creo que Vox en la Comunidad Valenciana ha tenido altura de miras, creo que lo importante es que la reconstrucción no se pare porque se abra ahora un periodo electoral. Nadie entendería lo contrario", ha declarado Miguel Tellado.

'Marear la perdiz' encaja perfectamente con loa sonrisa del portavoz de la ultraderecha en Les Corts, José María Llanos, cuando ha sido preguntado por las negociaciones entre las dos formaciones.

"Vox siempre está preparado en caso de cualquier elección, mañana o dentro de cuatro años. Ojalá cuanto antes Vox llegue al Gobierno de la Comunidad Valenciana", ha afirmado Llanos, dejando claro que en la formación no tienen problema con el adelanto electoral.

Posibles candidatos

En este contexto, Feijóo ha llamado Abascal y han hablado por teléfono. Los 'populares' han asegurado que la conversación ha sido cordial y han insistido en la Comunidad Valenciana necesita estabilidad.

Sobre el posible sucesor de Mazón, se barajan varias opciones. La primera es María José Catalá, alcaldesa de Valencia. Tiene muchas miradas encima y al PP Nacional le gusta. También estaría el secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca.

El que parece haber perdido fuerza es el presidente de la Diputación Valenciana, Vicente Mompó.

