Desde la DANA hasta el 11M: el historial de humillaciones del PP a las víctimas

El contexto Seis diputados del partido han guardado silencio en la comisión parlamentaria sobre la DANA, mientras familiares y asociaciones denuncian un patrón que se repite desde hace años: desprecio, burlas y comentarios ofensivos hacia quienes buscan justicia.

Cuando Alberto Núñez Feijóo afirmaba que "las víctimas deben estar siempre lo primero", la realidad ha mostrado otra cosa. Este martes, seis diputados del PP han acudido a la comisión parlamentaria sobre la tragedia de la DANA y, pese a tener varias oportunidades, no han aplaudido a las víctimas ni una sola vez. Su justificación oficial: el silencio es la forma más respetuosa. También han dicho que la comisión estaba politizada.

Las víctimas, sin embargo, han denunciadoun patrón de desprecio y ataques directos. Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana y cuyo padre murió en Catarroja el 29 de octubre de 2024, ha recibido un comentario ofensivo del gerente provincial del PP en Valencia, Sergio Alonso Vila, publicado en la red social X: "Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE. Qué engañados tienes a muchos... pero no a todos".

Tras la denuncia del PSPV-PSOE, Alonso Vila ha cerrado su perfil, borrando el mensaje.

Pero este tipo de humillaciones no son nuevas. A lo largo de los años, varias víctimas han denunciado sentirse maltratadas por dirigentes del PP:

Pilar Manjón , madre de una víctima del 11M, relató que el exministro popular Álvarez Cascos le dijo: "Por esta puta y cuatro muertos, perdimos las elecciones".

, madre de una víctima del 11M, relató que el exministro popular Álvarez Cascos le dijo: "Por esta puta y cuatro muertos, perdimos las elecciones". Beatriz Garrote , víctima del accidente de metro de Valencia, denunció en la comisión de investigación de 2016 un maltrato institucional por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana.

, víctima del accidente de metro de Valencia, denunció en la comisión de investigación de 2016 un por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana. Curra Ripollés , portavoz de la Asociación de Familiares del Yak-42, recibió de un dirigente del PP la recomendación de "ir al psiquiatra" .

, portavoz de la Asociación de Familiares del Yak-42, recibió de un dirigente del PP la recomendación de . La asociación AMAMA, que trabaja contra el cáncer de mama, ha sido acusada en redes vinculadas al PP de "hacer política con el cáncer de mama" y sus integrantes han sido tratadas de forma vejatoria.

El patrón se repite: cuando las víctimas han denunciado y han buscado justicia, en lugar de apoyo han recibido desprecio, insultos o intentos de desacreditarlas. Lo que debería ser un espacio de escucha y respeto, se ha convertido una y otra vez en un escenario donde algunas víctimas han sentido que son utilizadas como herramientas políticas, y no personas a las que proteger.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.