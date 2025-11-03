Cierre de filas en torno al ministro Torres tras conocerse parte del nuevo informe de la UCO

La otra cara El PP pide la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática tras el informe. "La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama", señalan.

El equipo de Ángel Víctor Torres se ha unido en su defensa tras el informe de la UCO sobre el 'caso Koldo', destacando que no hubo actos delictivos, como encuentros con narcotraficantes o mujeres explotadas. A pesar de que el informe sugiere que Torres reclamó "pagos pendientes" a Soluciones de Gestión, su departamento asegura que no hubo ilegalidades en los contratos de mascarillas. El PP, sin embargo, pide su dimisión, acusándolo de beneficiarse de una trama de comisionistas. Argumentan que su influencia fue clave en la gestión de pagos irregulares y exigen su cese inmediato.

El equipo de Ángel Víctor Torres ha decidido cerrar filas entorno a él tras conocerse parte del nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el 'caso Koldo'.

En primer lugar, destacan que estos nuevos datos acreditan que no se produjeron actos "delictivos". "Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes", señalan, en referencia a las declaraciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que afirmó, por ejemplo, que Torres participó en encuentros con mujeres en un domicilio en Madrid.

Esta reacción se produce tras la publicación del informe, que señala que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habría adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular. Desde el departamento que dirige, ven acreditado que no se produjo ninguna ilegalidad.

Según las citadas fuentes, el juez no da credibilidad a las denuncias "falsas" de Aldama y además el Supremo ha cerrado la instrucción para abrir juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama "sin que exista ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres", apuntan desde su departamento.

"Con estas noticias, y tal y como ha defendido el ministro en hasta cinco comisiones de investigación, queda demostrada la falsedad de las graves acusaciones hacia Torres", recalcan, añadiendo que también se desmontan "las mentiras" que a su juicio se han vertido sobre él.

Niegan que hubiese comisiones ni negocios con Delcy Rodríguez

A su juicio, queda demostrado que no se benefició del cobro de mordidas, ni hubo encuentros con "mujeres explotadas sexualmente" ni tampoco encuentros en ningún domicilio. También consideran que queda probado que no existieron negocios "sobre una presunta trama de hidrocarburos" vinculados con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con "móviles encriptados y demás infamias".

Aunque por el momento solo se conoce una parte del informe de la UCO sobre Torres, aseguran que cuando se haga público el documento al completo seguirá sin haber nada delictivo, después de que la Guardia Civil haya analizado "las distintas conversaciones del ministro desde el año 2020".

Por otro lado, destacan que, con respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas, queda acreditado que "se actuó correctamente2 tal y como han avalado "la intervención de la comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática exige, una vez más, unas disculpas públicas a quienes hayan dado pábulo y hayan sido altavoz de "todas estas infamias".

El PP pide su dimisión tras el informe de la UCO

Mientras tanto, el PP pide la dimisión de Ángel Víctor Torres, asegurando que el informe revela que "la trama de comisionistas" del 'caso Koldo' se "lucró" por el ministro. Por eso, subrayan que debe marcharse o ser cesado.

Así se han pronunciado después de que la UCO haya señalado que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

El PP señala que en el día en el que el Tribunal Supremo ordena el procesamiento de Koldo García se da a conocer que el ministro de Política Territorial "se dedicaba no solo a encargar material a la trama de corrupción que creció en el Gobierno del PSOE sino que se interesaba en agilizar los pagos".

"Torres no puede ser a la vez ministro de España por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta. Su continuidad en el Gobierno de España es imposible después de la revelaciones efectuadas hoy por la Guardia Civil y que están en poder de la Audiencia Nacional", reiteran.

Además, aseguran que Rudolph era el nombre en clave del ministro para la "trama de comisionistas", que creció "bajo el paraguas del presidente del Gobierno". "La trama se lucró por Torres y ya veremos si Torres se lucró por la trama. Lo único seguro es que no tiene el nivel de decencia mínimo para ser ministro del Gobierno de España y debe caer de inmediato", afirman.

Según el PP, su cese ha de producirse en la tarde de hoy y no puede llegar al Consejo de Ministros de mañana.

