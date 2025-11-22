Tita Cervera sale en defensa de Juan Carlos I: "Ha sido un rey maravilloso para España; nos debemos sentir orgullosos de él"

"Todas las personas que hemos vivido esa Transición sabemos que le vamos a recordar con mucho orgullo", ha expresado la baronesa Thyssen.

Tita Cervera ha salido en defensa de Juan Carlos I, afirmando que fue "un gran rey para este país". Al ser preguntada por las memorias del emérito, la baronesa Thyssen ha dicho que todavía no ha podido leerlas, pero que le parece "muy bien" que las haya publicado, ya que, ha defendido, "debe quedar constancia de lo que ha hecho".

"Nos debemos sentir orgullosos de él y no olvidarlo. Ha sido un rey maravilloso para España, muy importante. Todas las personas que hemos vivido esa Transición sabemos que la vamos a recordar con mucho orgullo y dándole las gracias por lo mucho que ha trabajado para este país", ha manifestado Tita Cervera, a lo que ha añadido que el padre de Felipe VI "debería volver a España".

