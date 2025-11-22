Nuria Roca, tras la reunión entre Trump y Cristiano Ronaldo: "A lo mejor se está postulando como un futuro Elon Musk..."

Tras leer las palabras que le ha dedicado el futbolista al presidente de EEUU en redes sociales, la presentadora de La Roca ha expresado que "a lo mejor" Cristiano Ronaldo "está haciendo méritos personales para poder acceder al Gobierno americano".

Nuria Roca ha reaccionado a la reunión que han tenido Cristiano Ronaldo y Georgina con Donald Trump, en la que el presidente de EEUU entregó al futbolista la llave de oro de la Casa Blanca. "Por las imágenes que hemos estado viendo, se le ve a Ronaldo contentísimo. Parece que ha hecho muy buenas migas con el presidente de EEUU", ha expresado la presentadora de La Roca.

Tras ello, ha pronunciado las palabras de agradecimiento que Cristiano Ronaldo ha dedicado a Trump: "Gracias, señor presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama me brindaron a mí y a mi futura esposa, Georgina; cada uno de nosotros tiene algo significativo que aportar, y estoy dispuesto a hacer mi parte para inspirar a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera".

Así, Nuria Roca ha señalado que "a lo mejor" el futbolista "se está él mismo postulando como un futuro Elon Musk". "Es muy defensor de la política de Trump y a lo mejor está haciendo méritos personales para poder acceder al Gobierno americano", ha añadido la presentadora.

