Cruz Morcillo, sobre Maje, la 'viuda negra de Patraix': "Es una psicópata de manual"

En 2017, Salvador Rodrigo asesinó a Antonio Navarro, inducido por su amante Maje, conocida como la 'viuda negra de Patraix'. En La Roca, Cruz Morcillo analiza el perfil de Maje y las motivaciones que la llevaron a planear el crimen.

En 2017, Salvador Rodrigo asesinó a Antonio Navarro a puñaladas en el parking de su casa. Antonio era el marido de su amante y Salvador, en todo momento, actuó inducido por ella, Maje, la 'viuda negra de Patraix'.

Durante su relación, Maje le decía constantemente que recibía malos tratos por parte de su marido y deseaba que alguien lo matase, algo a lo que Salvador accedió, inducido por el amor y deseo que sentía hacia ella.

En este vídeo de La Roca, Cruz Morcillo analiza el perfil de la 'viuda negra de Patraix'. "Es una psicópata de manual, le da igual lo que le pase a todo el mundo", señala la periodista.

Asimismo, destaca que "a las dos semanas de enterrar a su marido, lo cuentan en el juicio, se va a una discoteca con su amiga y se tira a un tío esa noche en un hotel".

En el móvil del asesinato había una parte económica, pero también otra en la que Maje dice que "quiere vivir la vida loca" y que su marido, Antonio, se lo impide. En lugar de divorciarse, optó por manipular a Salvador para que lo asesinara.

