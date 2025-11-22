Cruz Morcillo repasa el caso de la 'viuda negra de Patraix' en La Roca: "La propia policía bautizó la operación así"

Cruz Morcillo visita La Roca para hablar del caso de la 'viuda negra de Patraix'. La periodista analiza la investigación, las pruebas y las escuchas que demostraron la implicación de Maje en el asesinato de su marido

La periodista Cruz Morcillo visita el plató de La Roca para hablar del caso de la 'viuda negra de Patraix'. En 2017, Salvador Rodrigo asesinó a Antonio Navarro a puñaladas. Era el marido de su amante y actuó inducido por ella, Maje.

"Es un caso absolutamente cerrado y a diferencia de otros que, pese a estar sentenciados por el Supremo, dan pábulo a que las teorías conspiratorias se desaten, en este está todo absolutamente claro", señala Cruz Morcillo.

"La sentencia inicial, la de la Audiencia de Valencia, es clarísima, hay pruebas indiciarias, hay confesión no de ella, sino de él, del amante. Hay una carga probatoria muy cerrada", añade la periodista.

Asimismo, destaca un detalle de la investigación policial que siempre le ha llamado la atención: fue el propio grupo de homicidios de Valencia quien bautizó la operación como 'viuda negra' por lo claro que tenían la implicación de Maje en el asesinato de su marido.

Por otro lado, Cruz Morcillo resalta las escuchas de los teléfonos de Maje y de Salvador. "En esos tres meses y poco de escuchas... no hay guionista capaz de hacer un guion así", asegura la periodista, quien en su día pudo acceder a esos audios.

