La abogada Carmen Costa descarta que haya muchas 'viudas negras' como Maje: "El otro caso similar sería Rosa Peral"

Nuria Roca ha querido saber "si hay muchas 'viudas negras'", a lo que la abogada penalista Carmen Costa le ha respondido que "no es algo habitual". "De hecho, todos tienen un interés mediático. El otro caso similar sería el de Rosa Peral", ha subrayado la abogada en 'Paredes y Asociados', a lo que ha añadido que "tenemos que tener en cuenta que el perfil de Maje es un perfil de una persona muy manipuladora, que no tiene empatía por nadie y que para conseguir su propio beneficio es capaz de hacer cualquier cosa, es decir, es capaz de matar a su marido y de utilizar al que es su amante para que lo haga".

En este sentido, Costa ha apuntado que "ella quería la libertad, y en lugar de optar por una vía que sería la lógica, que es el divorcio, opta por esa vía". "Hay algo que me llama la atención, que es lo del fisioterapeuta, que él mismo en el juicio dice que después de ver esto se dio cuenta de que con él estaba haciendo lo mismo, lo que pasa que él no tenía ese perfil y no llegó a hacerlo, pero a él hay mensajes en los que Maje le dice que ojalá le matara, que le está haciendo la vida imposible", ha destacado.

En lo referente al móvil del crimen, la abogada has señalado que "aunque no se acredita" que fuera económico, lo cierto es que "ella tenía derecho a una pensión de viudedad". "Él era ingeniero y, por tanto, tenía derecho a esa pensión, que es un 52% de lo que él estaba cobrando; había un seguro de vida por accidentes para ir al trabajo y, de hecho, la empresa estuvo a punto de reconocerlo como tal, porque, efectivamente, él ese día se levantó para para ir al trabajo", ha explicado Carmen Costa, al tiempo que ha apostillado que "ella también hubiese tenido derecho a la herencia que se ha calculado en 33.822 euros".

