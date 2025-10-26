Tania Sánchez advierte al PP sobre su estrategia en la declaración de Pedro Sánchez en el Senado: "Si la hace Tellado, saldrá mal"

Pedro Sánchez comparecerá ante la comisión de investigación del Senado, un hecho inédito para un presidente en activo. En La Roca, Tania Sánchez analiza cómo debería actuar el Partido Popular para que el interrogatorio resulte realmente "incómodo".

Pedro Sánchez será el primer presidente del Gobierno en activo en sentarse ante una comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. La citación está prevista para el jueves 30 de octubre.

Desde La Roca, la analista política Tania Sánchez explicó qué debería hacer el Partido Popular para conseguir que el interrogatorio al presidente sea realmente "incómodo".

"Creo que depende del ansia que tenga el PP para sacar un titular y un zasca. Si la estrategia la hace Tellado, que le encantan los zascas y las palabras compuestas, le saldrá mal (al PP) como le salió mal desde el primero hasta el último de los interrogatorios que han hecho", opina la colaboradora.

En cambio, considera que si el PP cambia de enfoque puede obtener mejores resultados. "Si por primera vez son serios y hacen el trabajo de analizar bien los casos y de profundizar en las cuestiones que no se han explicado o aclarado, creo que pueden poner incómodo al presidente", añade Sánchez.

