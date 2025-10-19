Fernando Garea: "Ha habido muchos movimientos estratégicos del PSOE y de Pedro Sánchez para engordar a Vox y debilitar al PP"

El Partido Popular ha acusado a Vox de supuesta complicidad con el PSOE para debilitar al PP. Desde La Roca, Fernando Garea analiza esta estrategia y recuerda cómo el PSOE habría favorecido la presencia de Vox en las elecciones de 2019.

En los últimos días, el Partido Popular ha reprochado a Vox una supuesta 'alianza' con el PSOE para unir fuerzas en su contra. "No creo que haya un acuerdo expreso entre los dos, pero sí que hay esa confluencia de intereses", opina Fernando Garea desde La Roca.

"Ha habido muchos movimientos estratégicos del PSOE y de Pedro Sánchez para engordar a Vox y debilitar al PP", comenta el periodista, poniendo como ejemplo las elecciones de 2019.

"En 2019 fueron las primeras elecciones generales en las que iba Vox y que no tenían nada, y, sin embargo, el PSOE se empeñó en que en el primer debate electoral debían estar presentes porque tenían posibilidades de sacar escaños", recuerda Garea.

Es decir, de esta forma el PSOE abrió camino a Vox, primero como alerta sobre la llegada de la ultraderecha y, segundo, para que Santiago Abascal fuese el encargado de hacer la oposición al PP.

