Manu Mostaza, sobre la cita de Sánchez en el Senado: "Si el PP tiene paciencia, puede ponerlo nervioso"

Pedro Sánchez comparecerá por primera vez ante una comisión de investigación del Senado mientras ejerce como presidente del Gobierno. En este vídeo de La Roca, Manu Mostaza analiza cómo afrontará la cita y qué oportunidades tiene el PP para hacer oposición.

Pedro Sánchez será el primer presidente del Gobierno en activo en comparecer ante una comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. La citación está prevista para el jueves 30 de octubre, y el presidente ha asegurado que responderá "con total transparencia".

"Sánchez es un gran parlamentario, es una persona con mucha experiencia", señala Manu Mostaza en La Roca. Sin embargo, el analista considera que esta comisión representa una oportunidad para el Partido Popular de hacer oposición de manera más eficaz.

"Hay una diferencia respecto a las sesiones de control en las que Sánchez ningunea a la oposición y ningunea su función institucional, y es que en el Senado no va a dominar los tiempos", explica Mostaza. Además, añade que, al no controlar los turnos, "si los grupos de oposición tienen paciencia y lo hacen bien, y se organizan de manera estructurada, las c osas pueden poner muy nervioso a Sánchez".

Asimismo, el colaborador advierte al PP de que debe elegir bien a su portavoz en la comisión y preparar cuidadosamente las preguntas. Como ejemplo, sugiere una cuestión concreta que podría incomodar al presidente: "¿Por qué volvió Ábalos a las listas?"

