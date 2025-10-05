Sor Lucía Caram tras su regreso de Ucrania: "Nunca había respirado la guerra como ahora"

Sor Lucía Caram ha regresado recientemente de Ucrania y ha compartido su testimonio con Nuria Roca. La religiosa denuncia que el país se ha convertido en "la gran olvidada" por parte de Europa y advierte del grave deterioro de la guerra.

Nuria Roca entrevistó en 'Vis a Vis' a Sor Lucía Caram, monja dominica, que acaba de regresar de Ucrania. La religiosa denuncia que en estos momentos "Ucrania es la gran olvidada en este momento", algo que, según su opinión, es "intencionado".

Conviene recordar que, en las últimas horas, al menos cinco personas han muerto y otras diez han resultado heridas en Zaporiyia, tras una noche de intensos bombardeos por parte de Rusia.

"Ucrania es la gran olvidada en este momento y creo que es intencionalmente. La gran amenaza y el gran problema de Europa en este momento es la guerra de Ucrania", comenta Sor Lucía, quien añade que son los ucranianos quienes actualmente "están defendiendo las fronteras y valores democráticos de Europa".

Sor Lucía Caram viaja a Ucrania desde 2022, año en el que comenzó el conflicto. Asegura que ahora "la situación está más dramática y peor que nunca". "Ahora, cuando íbamos a la frontera, los militares nos dicen: 'no sabemos si vamos a poder salir porque la frontera se está cerrando, hay amenaza de que esté minada'", relata la religiosa.

"Los países limítrofes están viviendo un ambiente pro-bélico", opina, y añade que la mayoría de los europeos están distraídos con lo que ocurre en Gaza. Sin embargo, insiste en que hay que saber "dónde está el foco y dónde está la amenaza".

"Todos los países (europeos) se están armando para la guerra. Es algo impopular y por eso se quiere distraer la atención. Nunca había respirado la guerra como ahora", concluye Sor Lucía Caram.

