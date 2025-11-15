Silvia Taulés, periodista, da la última hora sobre el fallecimiento de Encarnita Polo: "Estamos en shock, ha sido asesinada"

La muerte de la cantante Encarnita Polo ha causado una gran conmoción. La noticia, comunicada por su hija, llega acompañada de dudas sobre las circunstancias del fallecimiento, que están siendo investigadas mientras la familia y el mundo artístico lamentan su pérdida.

"Esta mañana nos hemos despertado con una triste noticia, la muerte de Encarnita Polo", comienza diciendo Nuria Roca. El comunicado del fallecimiento lo ha hecho su hija Raquel y, además, "a esta triste noticia se suma la incertidumbre de su muerte porque parece ser que podría haber sido estrangulada por un compañero de la residencia donde estaba pasando esta última etapa de su vida", informa la presentadora de La Roca.

Roca añade que ofrecerán más información en la sección de Celebrities, donde también recordarán el legado artístico de Encarnita Polo. Acto seguido, da paso a la periodista Silvia Taulés para ampliar lo ocurrido.

"Estamos en shock porque ha sido asesinada", comenta Taulés, quien explica que el posible sospechoso es "un octogenario que en estos momentos está bajo custodia policial y médica. Es una persona que parece ser que no está muy bien anímicamente, pero además, dicen que no había mostrado nunca señales de ser una persona violenta... será un suceso que nos dará muchos días para hablar", lamenta.

Según publica el periódico 'El Mundo', el presunto asesino la mató mientras dormía y qué pertenencia al ala de psiquiatría donde se escapó. La periodista detalla que el hombre tenía una cierta "obsesión con Encarnita Polo" y que "ha sido acusado de homicidio". Por otro lado, comenta que el velatorio de la artista será a puerta cerrada.

