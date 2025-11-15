Ahora

Silvia Taulés considera "arriesgado" que Aitana le dedique su primer Grammy a Plex: "Con el currículum de amoríos que tiene..."

Aitana ha logrado su primer Grammy por el diseño de empaque de su disco Cuarto Azul. La artista dedicó el premio a su familia y a su pareja, pero sus declaraciones generaron críticas los colaboradores de La Roca.

Aitana se alza con su primer Grammy. La catalana ganó su primer gramófono de su carrera gracias a la categoría de mejor diseño de empaque por su disco 'Cuarto Azul'.

Al recoger el galardón, quiso dedicárselo a su familia y a Plex, su actual pareja: "Gracias a mi novio Dani, que lo quiero con todo mi corazón".

Desde el plató de La Roca, Nacho García considera "un poco feo" que Aitana no hubiese dedicado unas palabras al equipo que diseñó el empaque de su disco Cuarto Azul.

Por otro lado, Silvia Taulés se mostró más crítica con la artista y sus palabras hacia su novio: "Yo diría otra cosa... con el currículum de amoríos es muy arriesgado porque lleva muchos novios seguidos".

