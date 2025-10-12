La Roca saca a la luz los bulos más virales del 12 de octubre: desde falsas multas hasta teorías conspiratorias

Con la llegada del Día de la Hispanidad, las redes se llenan de bulos y noticias falsas. Desde el programa La Roca, Javier Espinosa, periodista de Newtral, analiza y desmonta algunas de las desinformaciones más virales que circulan cada año por el 12 de octubre.

Espinosa comienza con una noticia que llamó la atención: supuestamente, el Ayuntamiento de Madrid iba a multar a los ciudadanos que colocaran la bandera de España en su terraza o ventana. "No es verdad, nos lo desmintió la propia policía", asegura el colaborador de La Roca.

Otro de los bulos que circula cada año por estas fechas tiene que ver con una lona en la que se leía 'Nada por lo que pedir perdón' y que, según algunos mensajes en redes, habría sido colocada en el Palacio Real.

"Esa lona no se colocó en el Palacio Real, ese vídeo es falso y está creado por Inteligencia Artificial, pero esa campaña sí que existió y se colocaron en las marquesinas del metro de Madrid. Era una campaña que se hizo de forma anónima", explica Jesús Espinosa.

Por último, el periodista recuerda el momento de 2021 cuando los aviones del Ejército del Aire parecieron dibujar en el cielo la bandera de la República. "Se llegó a decir que era una maniobra de los republicanos", apunta, y añade que el revuelo fue tal que Margarita Robles tuvo que aclarar lo sucedido durante una entrevista con Ana Pastor.

