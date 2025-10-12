Ahora

Test de españolidad por el 12-O: ¿Cuánto conocemos de nuestro país?

El contexto Por el día de la Fiesta Nacional, laSexta ha salido a la calle para preguntar algunas de las cuestiones a las que se enfrentan aquellos que tienen que hacer el examen oficial para obtener la nacionalidad.

En el día de la Fiesta Nacional, laSexta ha salido a la calle para poner a prueba la españolidad de nuestros ciudadanos con una serie de preguntas reales a las que se enfrentan en el examen oficial aquellas personas que quieren obtener la nacionalidad.

Por ejemplo: ¿Quién puede reinar en España?

  • A. Solo hombres
  • B. Solo mujeres
  • C. Tanto hombres como mujeres

La bandera de España debe utilizarse...

  • A. En días de fiesta oficial
  • B. En todos los edificios públicos
  • C. Solo en actos del Gobierno tranquilos que el examen acaba de empezar.

¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España?

  • A. 100.000
  • B. 500.000
  • C. 1.000.000

¿Cuál de estos productos exporta más España que importa?

  • A. Gas
  • B. Ropa
  • C. Calzado

¿Cuántas religiones oficiales hay en España?

  • A. Ninguna
  • B. Una
  • C. Dos

Además, una serie de preguntas de verdadero o falso: ¿La Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna? ¿Los jueces administran la Justicia según las indicaciones del Gobierno? ¿Todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de Seguridad Social público, excepto si están desempleados? ¿Los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia deben esperar tres años para poder votar? ¿Todos los españoles pagan la misma cantidad de impuestos? ¿La edad mínima para casarse en España son los 12 años?

*RESPUESTAS

Estas son las respuestas por orden de las preguntas en esta noticia: Tanto hombres como mujeres, En todos los edificios públicos, 500.000, Calzado, Ninguna, Verdadero, Falso, Falso, Falso, Falso, Falso

