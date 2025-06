La Roca ofrece un adelanto en exclusiva de la actuación de Pilar Vidal en 'Tu cara me suena': "Creí que me desmayaba"

La periodista Pilar Vidal visitará 'Tu cara me suena' la próxima semana para meterse en la piel de Alaska. Desde La Roca, han querido animar a la colaboradora emitiendo un avance en exclusiva de su actuación.

"Es maravilloso", ha asegurado Nuria Roca al ver la caracterización de Pilar como Alaska. Por su parte, la periodista ha reconocido que los nervios casi la traicionan: "Estaba muy nerviosa al principio, creí que me desmayaba", confiesa tras ver el vídeo.

Vidal ha contado que ensayó el día anterior en el plató, pero que el momento de la grabación superó todas sus expectativas. Sobre todo cuando vio a las 400 personas del público. "No me acordaba de la letra", explica. Aun así, todo fue mejorando conforme avanzaba la actuación.

Durante el programa, Juan del Val aprovechó para preguntar a Nuria Roca si ella se vería capaz de participar en 'Tu cara me suena', ya sea como invitada o como concursante oficial. La presentadora respondió sincera: "Yo no podría. A mí me encantaría, pero no podría".