Pilar Vidal, sobre la relación entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar: "Eso no acabó bien porque no podía acabar bien nunca"

Este fin de semana, la infanta Elena y su exmarido Jaime de Marichalar se han reencontrado públicamente después de muchos años, en un acto oficial. La escena ha despertado todo tipo de comentarios en La Roca, donde los colaboradores se han preguntado si el exmatrimonio mantiene hoy una relación cordial o si, por el contrario, apenas se dirigen la palabra.

"Lo normal es que, si tienen dos hijos en común, se lleven bien", ha opinado Juan del Val. Sin embargo, su comentario ha provocado una reacción clara por parte de Pilar Vidal, que ha puesto cara de desacuerdo mientras escuchaba.

La periodista ha sido tajante: "Ni estuvieron en la misma mesa, ni se debieron ni rozar". Y añade: "Es vox populi... la gente sabe que hay cosas que no. En su momento fue duro... el accidente que tuvo él fue provocado por determinados hábitos que tenía", ha comentado Pilar Vidal, en referencia a la vida personal de Marichalar. Según ella, eso fue algo que la infanta Elena no pudo tolerar más.

"Ese divorcio es ruptura total. Eso no acabó bien porque no podía acabar bien nunca. Nunca tenía que haber sido", ha sentenciado la colaboradora, dejando claro que entre Elena y Marichalar ya no queda más que el recuerdo de lo que fue.