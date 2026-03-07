Ahora

"¡Viva Turquía!"

La Roca lanza un guiño a Turquía tras su mensaje a España: "Les agradecemos sus trasplantes de cabello"

Berni Barrachina, tras ver el hermanamiento generado entre ambos países en redes sociales, ha querido lanzar un mensaje en turco para estrechar más lazos todavía.

En medio del conflicto en Oriente Medio, Turquía confirmaba que había interceptado un misil procedente de Irán que se dirigía a su espacio aéreo. Fue una unidad española de la OTAN la que detectó el misil.

Esto, sumado al "No a la guerra" de Pedro Sánchez, ha hecho que muchos usuarios turcos en redes sociales hayan comenzado a llenar de mensajes de amor la cuenta del presidente del Gobierno así como de memes y recreaciones de inteligencia artificial mostrando el hermanamiento entre ambos países.

En La Roca han reaccionado a varios de esos memes, muchos de ellos consistían en poner pelo a españoles como Andrés Iniesta o Pep Guardiola. "Que la forma que tenga Turquía de decir que nos quiere es decir 'pelo para todos' me parece precioso. Qué país más bonito", ha comentado Nacho García.

Además, Berni Barrachina ha querido lanzar un mensaje a los turcos: "Estamos dispuestos a cambiar paella por injertos de pelo".

Todo mientras que en uno de los rótulos mostraban otro mensaje en turco: "¡VIVA TURQUÍA! Amigos turcos, son maravillosos, los queremos mucho. Les agradecemos sus mensajes, así como su baklava y sus trasplantes de cabello".

