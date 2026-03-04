Una unidad española de la OTAN en Turquía detectó el misil iraní derribado en el marco de un conflicto que en solo cinco días ya cruza fronteras

Los detalles Los soldados españoles vieron que el misil había cruzado ya Irak y Siria y estaba a punto de hacer que todo escalara más al llegar hasta Turquía, ante lo que avisaron a los militares estadounidenses, que lo derribaron.

La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán ha cruzado nuevas fronteras. Un submarino estadounidense hundió un buque iraní en Sri Lanka, marcando el primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, dejando más de 80 muertos. Este acto demuestra la intención de Washington de atacar al régimen iraní en cualquier parte del mundo. Paralelamente, la defensa aérea de la OTAN, con la ayuda de una unidad española, interceptó un misil iraní dirigido a Turquía, evitando una escalada mayor. La situación se ha intensificado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar contra Irán, con bombardeos que han devastado varias zonas del país, incluyendo sitios emblemáticos y culturales.

La guerra cruza nuevas fronteras. Estados Unidos ha borrado del mapa un barco iraní que estaba en Sri Lanka y una unidad española de la OTAN detectó y avisó de un misil iraní que iba a caer sobre Turquía y que finalmente derribó un destructor de EEUU, según ha confirmado laSexta.

Irán ha respondido sobre el terreno este miércoles a los ataques, pero se ha encontrado con que la defensa aérea de la OTAN ha derribado ese misil balístico en el espacio aérea de Turquía. Irán ha lanzado ese misil, que ha sido interceptado antes de que impactara. Además, ha sido detectado y prevenido, según la jerga militar, por militares españoles que han avisado a los estadounidenses, quienes han sido los que finalmente han derribado el misil.

Esta es una maniobra habitual en las misiones de la OTAN, en las que están España, EEUU y muchos otros países. En el contexto actual, sin embargo, se ha convertido en noticia por la situación en la región desde que el sábado EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

Así, los soldados españoles vieron que el misil había cruzado ya Irak y Siria y estaba a punto de hacer que todo escalara más al llegar hasta Turquía, ante lo que avisaron a los militares estadounidenses, que lo derribaron. Esto es importante por dos razones: porque si llega a impactar en Turquía la escalada ya sería imparable y porque ha sido interceptado en colaboración con EEUU a pesar de la tensión entre ambos gobiernos.

Ataque de EEUU contra un buque iraní

Pero la imagen de este miércoles en la guerra es la del primer ataque con torpedo de un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El Ejército de Donald Trump ha hundido un buque iraní en aguas de Sri Lanka. Había 180 personas a bordo. Por supuesto, las imágenes la ha distribuido el propio Gobierno de EEUU. Este ataque deja ya más de 80 muertos y un mensaje: que la zona de guerra se amplía cada día y que EEUU quiere demostrar que pueden golpear al régimen de los ayatolás en cualquier parte del mundo.

Desde un submarino con un torpedo Mark 48 y gran precisión los estadounidenses han volado por los aires el buque iraní en la costa de Sri Lanka. "Es el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial", ha informado este miércoles Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, quien lo ha exhibido como un auténtico éxito.

Se trata del buque IRIS Dena y representaba el orgullo de la República Islámica con el que trataban de mostrar su poder más allá del Golfo Pérsico. Estaba preparado con misiles antibuque, cañones navales y lanzatorpedos. Hace apenas dos semanas se veía a marineros de ese mismo buque en un desfile.

EEUU vende su destrucción como un movimiento histórica y advierte: "Se avecinan más oleadas y de mayor magnitud. Esto acaba de empezar". Cerca de 180 personas se encontraban en el barco en el momento del ataque y el ministro de Exteriores asegura que cuando llegaron los barcos de rescate sólo quedaba una mancha de petróleo.

Hasta el momento tan solo han podido recuperar algunos cadáveres, que poco a poco van llegando hasta la morgue. El número de fallecidos continúa aumentando mientras los supervivientes son atendidos. Este movimiento nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial, como ha asegurado EEUU, evidencia la ambición desmedida de Washington de ganar cualquier guerra.

"Casi todo ha sido destruido"

La agencia Reuters ha informado que la tarde de este miércoles se han registrado nuevos bombardeos en el norte de Irán. La imagen que está dejando la guerra en algunas zonas de ese país es la de la destrucción total, la de los bombardeos, desesperación y ciudades cubiertas de humo, polvo, cenizas y escombros.

"Casi todo ha sido destruido", ha dicho rotundo Trump. Y a vista de satélite los estragos de la guerra en Irán son muy visibles, como las del antes y el después de la escuela del sur del país, en Minab, donde las bombas no solo arrasaron el edificio, sino que mataron a 160 niñas. Este miércoles se ha escuchado decir al secretario de Guerra de Trump por primera vez que iban a investigar ese ataque contra una escuela, algo que había pedido Naciones Unidas argumentando que podría tratarse de un crimen de guerra.

Pero no es la única devastación que se ve en los satélites. En las imágenes sobre estas líneas también se muestra el antes y el después de edificios emblemáticos como el complejo presidencial y residencia del ayatolá asesinado Alí Jamenei. También el complejo judicial dañado por los bombardeos, edificios como el Ministerio de Inteligencia o el hospital iráni Ghandi, entro otros muchos.

Un paisaje de devastación absoluta que no respeta ni sus símbolos más representativos. La Torre Azadi amanecía este miércoles cubierta por el humo de las bombas que no han dejado de caer sobre Irán durante la madrugada. Pero si se habla de símbolos emblemáticos destruidos por esta guerra hay que detenerse en el Palacio de Golestán, un monumento del siglo XVI en Teherán declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, donde al menos la famosa sala del trono con espejos y los objetos del museo se habrían salvados al ser trasladados previamente a una bóveda.

Además, hay ataques que suponen un alarde del poder que quieren mostrar Estados Unidos e Israel, y quizá el más simbólico es la destrucción en Qom de la sede del consejo que tiene que nombrar al líder de los ayatolás, al sucesor de Alí Jamenei asesinado el pasado sábado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.