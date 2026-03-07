El propietario de una empresa que exporta aceite de oliva, sobre las consecuencias la guerra en Irán: "Es un desgaste y una subida constante"

Andrés García, empresario dedicado a la exportación de aceite, ha lamentado en La Roca que sin el estrecho de Ormuz, tienen "pocas oportunidades a nivel logístico", y ha advertido sobre la subida del precio con motivo del aumento de los costes de producción y transporte por la guerra.

Andrés García, propietario de 'Terraverne', una empresa dedicada a la exportación de aceite de oliva, ha contado en La Roca que tras estallar en conflicto en Irán, los envíos que tenían "previstos o que están en marcha en dirección Asia no han entrado por el canal de Suez y las navieras han tomado la precaución de bajar por el Cabo de Buena Esperanza de África, por lo que va a haber un retraso aproximado de entre 17 y 20 días en los puertos asiáticos" donde tiene que llegar su mercancía.

En lo referente a las pérdidas económicas, el empresario ha señalado que "sería complejo hacer un cálculo de lo que es la pérdida, aunque cuando arrancó la guerra de Ucrania, el envío de un contenedor pasó de costar entre 1.500 y 1.800 euros a 6.000 dólares". "Esto al final no es que sea una pérdida, sino que es un desgaste constante y una subida constante del precio fina, así como una presión sobre el precio a nuestros clientes", ha lamentado García.

Advierte de la subida de precios

Y en cuanto a las alternativas, el empresario de aceite de oliva ha destacado que "a nivel logístico" tienen "pocas, porque para ir hacia el este, hay que pasar por Suez o bajar por África, y bajar por África implica unos costes mucho más altos en logística y mucho más tiempos de tránsito".

"Además, el aceite de oliva es dependiente de la energía, tanto para producirlo en la fábrica como para producirlo en el campo y obtener aceituna, con lo cual la alternativa va a pasar por un encarecimiento del producto", ha advertido. Así, el empresario ha apuntado que "si esto se estabiliza en el tiempo y se convierte en una guerra larga, es evidente que esta inflación de precios va a suceder más pronto que tarde".

