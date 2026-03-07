Benjamín Prado alerta: "Trump ha hecho una lista y va a ir país por país invadiéndolo y quedándose con recursos"

El escritor ha expresado que Trump "ha roto todas las reglas del juego desde una mentalidad ideológicamente cercana a la ultraderecha y filosóficamente cercana al imperialismo".

Benjamín Prado ha expresado en La Roca que no sabe "si somos conscientes de lo que está pasando" con respecto a Donald Trump y Estados Unidos. "Primero ha sido lo de Venezuela, después han sido las amenazas sobre Groenlandia, hasta sobre Canadá, ahora hemos invadido Irán y estamos anunciando que cuando acabemos con lo de Irán, vamos a por Cuba, que está a punto de caer", ha señalado.

Así, Prado ha insistido en que no sabe "si nos estamos dando cuenta de lo que está pasando". "Ha dicho textualmente que Cuba está en sus últimos minutos de vida. Es la siguiente en la lista", ha destacado el escritor, quien ha denunciado que Trump "ha hecho una lista y va a ir país por país invadiéndolo y quedándose con recursos".

"No sé si nos hemos dado cuenta de lo que está pasando, porque además el problema es que cuando baja el agua, bajan todos los barcos. Y con los mismos argumentos con los que Trump puede reclamar lo que reclama, mañana China invade Taiwán y valen los mismos argumentos", ha alertado.

De esta forma, Prado ha subrayado que "el problema de la famosa legalidad internacional es que este hombre ha roto completamente todas las reglas del juego desde una mentalidad, primero, ideológicamente cercana a la ultraderecha, y filosóficamente cercana a la idea del imperialismo". "Es un imperialista que, como es el más grande, el más fuerte y el que más armas tiene, se dedica a invadir todos los países pequeños que no se lo pueden traer. Y Europa diciendo sí, señor. Es terrible", ha lamentado.

