El 'repaso' de Nacho García a Kim Kardashian por su top de oveja: "Creo que le han dado un ovillo muy chico"

El colaborador de La Roca ha hablado de la foto que ha compartido en Instagram en la que posa con un top. "Es como cuando se te acaba el tiempo para responder en un examen", dice.

Nacho García le ha dedicado uno de sus 'repasos' semanales a Kim Kardashian. Más concretamente, al top de Kim Kardashian. Uno de oveja, que ha colgado en Instagram, que el colaborador de La Roca ha analizado al detalle.

"Creo que ha ido a un curso de coser y le han dado un ovillo muy chico", cuenta en La Roca.

Y es que le ha hecho "gracia" el cómo está tejido: "Es como cuando se te acaba el tiempo para responder en un examen. Empieza bien por los lados pero luego..."

"Es como '¿quiénes son los reyes católicos?' y se acaba el tiempo. Isabel y el otro", dice.

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