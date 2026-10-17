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"Le mete unos buenos mamporros"

"Es como tu sobrino de tres años": la reacción de Nacho García al ver a Carlos III tocando un tambor

El humorista ha compartido un vídeo del monarca en el que se le ve tocando el tambor durante una reunión de la Commonwealth. "Cada vez que le veáis pedidle que haga cosas con las manos, que es muy gracioso", dice.

Carlos III, tocando el tambor

Nacho García ha 'repasado' a Carlos III. A ese momento del monarca británico en el que se ha puesto a tocar un tambor durante una reunión de la Commonwealth. "Cada vez que le veáis pedidle que haga cosas con las manos, que es muy gracioso", ha dicho.

"Había alguien tocando un tambor y le han dejado. Ahí que va, le mete unos buenos mamporros", relata en La Roca.

Porque le ha sacado una comparación que a buen seguro a alguno le resulta familiar: "Es como tu sobrino de tres años".

"Me gusta la cara que pone, mira, ahora lo hace bien... La madre que te trajo... como vuelva la guillotina, la lío", cuenta.

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