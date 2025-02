Ramón Espinar: "A Monedero no lo apartan por una conducta sexual, sino por discrepar con Podemos"

Ramón Espinar se ha sentado en la mesa de debate de La Roca para hablar sobre la situación de Juan Carlos Monedero, después de que se hicieran públicas las acusaciones de acoso sexual en su contra. Cuando Nuria Roca le preguntó si la noticia le había sorprendido, su respuesta fue contundente:

"No, porque esto era un rumor a voces. Había periodistas detrás de esto desde hace semanas", afirmó el colaborador.

Espinar también marcó diferencias entre este caso y el de Íñigo Errejón. "En el caso de Errejón hay una serie de testimonios muy concretos sobre conductas sexuales que plantean el dibujo de un comportamiento violento", explicó. En cambio, con Monedero, "hay una especie de clima y de rumor, nada concreto. Y cuando salta la liebre es cuando Podemos dice 'le hemos apartado'".

El exdirigente de Podemos diferenció entre actitudes reprobables en la vida privada y rumores que pueden dañar la imagen de una persona: "Una cosa es un tipo que en su vida privada tiene un comportamiento reprobable y machista, y otra cosa es que sobre ti circule el rumor de que cuando te tomas tres copas eres un pesado".

Además, Espinar criticó la manera en que Podemos ha manejado la situación, señalando que el partido no ha sido transparente con los motivos de la salida de Monedero. "En la gestión de esto se ha mentido", aseguró. "A Juan Carlos Monedero no le apartan por una conducta sexual. La salida se produce cuando Monedero discrepa" con Podemos sobre su alianza con Sumar en las elecciones de 2023". No obstante, el colaborador de La Roca no niega que existan las denuncias contra Monedero.

Más detalles en el vídeo de La Roca.