Ramón Espinar, ante la "reconstrucción de los hechos" de Podemos por las acusaciones contra Monedero: "Se nos toma por idiotas a todos"

Además, el analista político no descarta que en la formación morada "tuvieran esas acusaciones y que Monedero tuviera un dossier" con el que en algún momento se le dijera "no des esta pelea porque a lo mejor salen cosas".

El analista político y exmiembro de Podemos, Ramón Espinar, ha considerado este viernes en Más Vale Tarde que desde la formación morada "se nos están tomando por idiotas a todos". Unas palabras derivadas de las explicaciones que el partido político está dando respecto a las acusaciones sexuales contra uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero. Incluso, vaticina que podría haber un dossier contra el político.

"No nos pueden contar que Monedero salió por una cosa que no es cierta", ha dicho un contundente Espinar, que ha aclarado que "es cierto que Podemos no comunicó que echaban a Monedero de la fundación por discrepancias políticas, porque ningún partido político hace eso". En esa línea, ha explicado que ninguna formación saldría a decir "mira a este nos lo vamos a limpiar porque nos ha llevado la contraria".

Más adelante, ha criticado que "ahora tiempo después" desde Podemos "se hace una reconstrucción de los hechos para contarle a la opinión pública que se tomaron medidas contra Monedero por acusaciones sexuales". Por un lado, porque a sus ojos "atenta contra la presunción de inocencia de Monedero que al margen de todo tendrá derecho a decir a qué se le acusa", mientras que por otro "se nos está contando una cosa que se nos toma por idiotas a todos".

Entonces, ha subrayado que muchos, entre los que se incluye, recuerdan "perfectamente de por qué salió Monedero y el 'cristazo' político con Sumar". Si bien, ha explicado que "otra cosa es que tuvieran esas acusaciones y que Monedero tuviera lo que en política se conoce como un dossier" con el que en algún momento se le dijera "no des esta pelea porque a lo mejor salen cosas". Espinar va más allá y deja caer que "a lo mejor por eso, Juan Carlos Monedero ha estado tanto tiempo fuera de España y no ha aparecido políticamente".