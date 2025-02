Ramón Espinar: "No me sorprende la información, pero no es igual que la de Errejón"

"Es una persona por la que tengo cariño, ha sido mi profesor, mi compañero. Perdí el contacto hace tiempo, pero es una persona con la que he tenido una relación estrecha", ha confesado Espinar en Más Vale Tarde.

Ramón Espinar ha reconocido que no le sorprenden las acusaciones de acoso sexual del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Aun así, ha insistido en que esta información "no es igual que la de Errejón". "Lo que me tiene fascinado es la gestión y la dosificación de la información y la utilización política de forma diferente de conductas comparables o similares en función de si somos amigos o no de la casa", ha asegurado.