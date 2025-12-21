¿Qué es la gripe K y por qué nos estamos contagiando tanto? "Cuando se ha detectado, ya estaban preparando las vacunas de este año"

El científico de cabecera de La Roca, Ricardo Moure, explica en el programa que cuando comenzaron a fabricarse las vacunas de la gripe para este año aún no se había detectado la variante más extendida hoy en España.

La periodista Laura Rivas da la última hora desde la redacción de La Roca de la incidencia de casos de gripe en España, que ha subido un 17 % en tan solo una semana, según se desprende del número de pacientes que ha acudido a atención primaria en los últimos siete días.

"Los ingresos llegan a nueve casos por 100.000 habitantes, superando el máximo de la temporada pasada, que llegó a 7,3", indica. Los grupos más afectados son los mayores de 80 años, los niños menores de un años y los comprendidos entre los 70 y 79 años de edad.

El científico de cabecera de La Roca, Ricardo Moure, explica en el programa que "la culpa de todo esto la tiene la gripe K", una variante de la gripe A que está contagiándose rápidamente entre la población.

Y es que, para este subtipo no hay vacunación posible, ya que fue detectado cuando ya se estaban preparando las de este año. "Cada año, para crear la vacuna que se aplica, se seleccionan las cepas que están más presentes en el mundo justo antes de que empiece la época de gripe y se hace una vacuna con ellas. Esta no estaba porque apareció en el hemisferio sur al final de su temporada de gripe, cuando ya se habían empezado a preparar las vacunas que nos ponemos en el hemisferio sur", explica el científico.

Moure explica que "erradicar la gripe" es una misión imposible, ya que la tasa de mutación es muy alta. Por ello, la vacunación es el mejor medio para ponerle remedio, aunque a veces, las vacunas no vayan tan rápido como el virus.

