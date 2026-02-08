Manu Mostaza estima que los resultados en Aragón dejarán a "Vox más cerca del PSOE que el PSOE del PP"

El PSOE pone a prueba en Aragón el llamado 'efecto Moncloa', con Pilar Alegría como candidata. Manu Mostaza critica esta estrategia y advierte del crecimiento de Vox, además de señalar que Pedro Sánchez busca controlar el partido desde Madrid.

El Partido Socialista pone hoy a prueba en las elecciones de Aragón su llamado 'efecto Moncloa'. Es decir, apostar como cabeza de cartel por miembros destacados del Gobierno, como es el caso de Pilar Alegría en estos comicios autonómicos.

"Pedro Sánchez ha puesto de candidata a la portavoz, que es la portavoz del bulo de la bomba lapa", comenta Manu Mostaza sobre la elección de Pilar Alegría. Además, añade que con su marcha a Aragón demuestra que, con esta política, Sánchez es quien "está haciendo crecer de verdad a la ultra derecha".

Mostaza asegura que no entiende este ‘efecto Moncloa’ salvo que "lo que esté buscando Sánchez, sea precisamente que no quiere a gente como Lambán, o sea, barones territoriales en la oposición sin poder y que le deban todo a él. Si esa es la jugada, le va a salir bien aquí (en Aragón) y en Andalucía".

Asimismo, el colaborador anticipa que todas las encuestas de esta noche apuntarán a que "Vox estará más cerca del PSOE que el PSOE del PP".

