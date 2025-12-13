Ahora

La gripe se dispara en España: los casos crecen un 103% y las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación

Los detallesLa gripe vuelve a ganar terreno en distintas comunidades españolas con un aumento notable de los contagios. Los datos sanitarios muestran una presión creciente sobre el sistema de salud, mientras los expertos insisten en la prevención, la vacunación y las medidas de protección.

La gripe se dispara en los últimos días. Los casos han aumentado hasta un 103%, según los datos de salud pública. En la Comunidad de Madrid, la incidencia ha alcanzado los 277 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que las autoridades esperan que siga creciendo.

Desde los hospitales recomiendan la vacunación y el uso de mascarillas, tanto en interiores como en exteriores, especialmente en espacios concurridos y entre personas vulnerables.

En Cataluña, los casos de gripe se concentran en las franjas de edad de 0 a 4 años y de 5 a 19 años. En el grupo más pequeño, las tasas se han duplicado hasta llegar a los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Entre la población adolescente, la cifra asciende a 1.300 casos por cada 100.000.

Por otro lado, en Galicia las personas mayores son las más afectadas. Según los datos publicados, los ingresos hospitalarios han aumentado un 20% y las consultas en los centros de salud un 46% en los últimos siete días. Además, las autoridades sanitarias alertan de un aumento constante de las infecciones respiratorias.

