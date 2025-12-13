La gripe se dispara en España: los casos crecen un 103% y las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación

Los detallesLa gripe vuelve a ganar terreno en distintas comunidades españolas con un aumento notable de los contagios. Los datos sanitarios muestran una presión creciente sobre el sistema de salud, mientras los expertos insisten en la prevención, la vacunación y las medidas de protección.

La gripe ha experimentado un notable aumento en los últimos días, con un incremento del 103% en los casos, según datos de salud pública. En la Comunidad de Madrid, la incidencia es de 277 casos por cada 100.000 habitantes, y se espera que siga creciendo. Los hospitales recomiendan vacunarse y usar mascarillas, especialmente en espacios concurridos y entre personas vulnerables. En Cataluña, la gripe afecta principalmente a niños y adolescentes, con tasas de hasta 900 y 1.300 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En Galicia, las personas mayores son las más afectadas, con un aumento del 20% en ingresos hospitalarios y del 46% en consultas.

