Pilar Vidal, sobre el posible regreso del príncipe Harry a actos oficiales: "El morbo de la pareja exiliada ya se ha agotado"

El príncipe Harry estaría buscando un papel más flexible dentro de la familia real británica, con la intención de que el rey Carlos III tenga más relación con sus nietos. Sin embargo, desde La Roca, la periodista Pilar Vidal interpreta esta situación de otro modo.

El príncipe Harry estaría buscando un papel más flexible en la realeza británica. Su objetivo, según se ha publicado, sería que el rey Carlos III tenga más relación con sus hijos. No obstante, desde La Roca, Pilar Vidal ofreció una visión diferente.

"Esto ha sido una operación de marketing por parte de él (Harry). Por lo que he leído en la prensa británica, él necesita que en Estados Unidos sigan pensando que tiene relación y las puertas abiertas en la Casa Real", opinó la periodista.

Vidal también recordó que esta situación ya fue anticipada por la difunta Isabel II: "Su abuela lo vaticinó que volvería". Y añadió: "Al final, el morbo de la pareja exiliada ya se ha agotado y los programas que hace ella no funcionan nada". En su análisis, el verdadero motivo del regreso de Harry a los actos públicos sería la necesidad de generar ingresos.

