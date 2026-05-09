Machetazos, violencia extrema y los menores como pieza clave: las bandas se reinventan hacia el crimen organizado

Cuentan con una logística y un sistema que sostiene todo, donde los menores ocupan un papel fundamental. Los utilizan como distribuidores, intermediarios y ejecutores: "Un menor date cuenta de que no se va a comer más de cuatro años aunque mate a diez", cuenta Gael, miembro de los Trinitarios.

Carreras, machetazos y violencia extrema. Las bandas se han reinventado hacia el crimen organizado y es que cada vez son más profesionales y peligrosas.Ya ni son bandas latinas ni son juveniles, cada vez son más españoles, rumanos y magrebíes los que integran sus filas y los que eran jóvenes ya son adultos, pero siguen dentro.

"Se conocieron, le pegaron y le dijeron bueno, estás dentro, eres de los nuestros", cuenta la exnovia de un miembro de una banda. La captación combina presión, violencia y pertenencia: la permanencia se garantiza mediante el miedo y es que "si se sale uno, se lo cargan o le meten una paliza".

Cuentan con una logística y un sistema que sostiene todo, donde los menores ocupan un papel fundamental. Los utilizan como distribuidores, intermediarios y ejecutores: "Un menor date cuenta de que no se va a comer más de cuatro años aunque mate a diez", cuenta Gael, miembro de los Trinitarios.

Influye el reconocimiento dentro del grupo y un sistema de incentivos básico pero eficaz. Las cifras hablan solo en cuotas. Distintas fuentes cifran sus ganancias en más de 9 millones y medio de euros anuales y se calcula que solo en Madrid miembros activos son más de 2500 de los que al menos medio millar son menores de 13 años.

Los que hablan son trinitarios. Actualmente, uno de los grupos más activos y violentos enemigos irreconciliables de los Dominican Dom Play. Cada vez que se cruzan no hay vuelta atrás. Las fuentes policiales apuntan también agresiones cada vez más extremas.

"Tú matas, yo te mato. Cuando se topa la gente, es lo que pasa, al final salen unos apuñalados y otros con mala suerte, muertos. Mientras más matemos de los suyos, menos habrá", dicen.

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