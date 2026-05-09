Ricardo Díaz, Catedrático en Química: "Mi recomendación es que los pasajeros del Hondius no salgan del barco; ¿para qué multiplicar riesgos?"

El experto ha señalado que "cuanto más procesos metas, más riesgo hay". "A la gente que dé negativo en una PCR y que en teoría está libre de virus, habría que trasladarla a otro barco, pero siempre en el mar porque es lo más seguro", ha defendido.

Ricardo Díaz, Catedrático en Ingeniería Química, ha expresado su opinión negativa a que los pasajeros del crucero Hondius desembarquen este domingo. "Es verdad que hay gente que ha salido y esos están fuera y cada país sabrá cómo hacen las cuarentenas, la obligatoriedad, pero lo que está muy claro es que el resto están en el barco y mi recomendación es que no salgan del barco porque ya tenemos personas fuera. ¿Para qué vamos a multiplicar los riesgos si seguimos jugando a la lotería?", se ha preguntado.

En este sentido, el Catedrático en Ingeniería Química ha advertido de que "cuanto más procesos metas, más riesgo hay". "La cuestión es que siempre hay un riesgo cada vez que se hace un proceso. En España, tenemos en la UME, por ejemplo, unos expertos en bioseguridad enorme, verdaderos especialistas; y en la sanidad tenemos también verdaderos especialistas en bioseguridad. Mi recomendación es que sean estos especialistas y no involucres a más personal que no está formado en bioseguridad", ha defendido.

Así, Díaz ha subrayado que se desconoce si se ha hecho a los pasajeros pruebas PCR, "porque no se ha dicho". " Yo no sé si se ha hecho ese triaje, pero es fundamental hacer el triaje dentro. A continuación, una vez que tienes esa prueba, a la gente que da PCR negativo, es decir, que en teoría está libre de virus, se le traslada a otro barco, pero siempre en el mar porque es lo más seguro", ha concluido.

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