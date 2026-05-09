El magistrado González Vega, sobre el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama: "Si el dinero no aparece, el delito de cohecho queda un poco cojo"

Sobre las acusaciones de Aldama contra Sánchez, el magistrado considera que tiene "difícil recorrido" ya que, ha dicho, "no se puede en un juicio oral verter acusaciones sin más contra un tercero que no está entre los que se sientan en el banquillo".

El magistrado Ignacio González Vega ha hablado en La Roca sobre el juicio Ábalos, Koldo y Aldama y ha señalado que "el dinero de la trama es un elemento del delito decisivo para ver si se ha producido el tipo delictivo de cohecho". "De esta forma, entiendo que si el dinero no aparece, el delito queda un poco cojo a la hora de acreditar todos y cada uno de los elementos del mismo", ha expresado, tras lo que ha subrayado que "si el dinero no aparece, al delito parece que le falta algo" ya que, ha destacado, "para poder comprar voluntades es necesario el dinero", por lo que "es una prueba fundamental".

"Yo entiendo que si el dinero no aparece acreditado, no podría haber condena por ese delito, pero es que hay más delitos por los cuales son acusados, con lo cual creo que en ese delito podría ser que fueran absueltos, pero insisto en que en la causa hay más delitos por los que se les acusa a cada uno de los tres", ha aseverado.

En lo referente a las acusaciones de Aldama contra Sánchez, el experto ha apuntado que "el Tribunal entendió que no era procedente ese tipo de alegatos en cuanto a que no se sentaba en el banquillo la persona a la que se refería". "Además, tengo que decir que el fiscal Anticorrupción en su informe ha dicho que no es el señor Sánchez el número uno de la organización, por lo que yo no creo que tenga mucho recorrido esa acusación que formula el señor Aldama", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que "no se puede en un juicio oral verter acusaciones sin más contra un tercero que no aparece dentro de las personas sentadas en el banquillo, por lo que difícil recorrido tiene ese alegato".

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