Shakira y Piqué, ¿en una nueva guerra legal?: Silvia Taulés desvela que el futbolista podría demandar a la cantante

La artista colombiana batió un nuevo récord en su multitudinario concierto en la playa de Copacabana, donde acudieron millones de personas. Según la periodista Piqué podría demandar a la compositora por exponer en un vídeo a sus hijos durante el show en Brasil.

La aclamada cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué podrían estar de nuevo en medio de una guerra legal. La artista batió un nuevo récord en su multitudinario concierto en la playa de Copacabana, donde acudieron millones de personas. Según la periodista Silvia Taulés el deportista podría demandar a la compositora por exponer en un vídeo a los menores durante el show.

"Le están intentando convencer para que demande", ha asegurado Taulés. En estas imágenes, aparecen los niños cantando. Sin embargo, según dice la experta, Shakira "no cuenta con un permiso para hacerlo, pero tampoco una negativa".

En 2023, Piqué mostró a uno de sus hijos en un debate de la 'Kings League' y la cantante se enfadó, añaden. "Esos niños el problema que tienen es que no pueden salir a la calle sin que se les reconozca", agrega Taulés.

"Los dos progenitores son los que se tienen que sentar y hablar sobre esta cuestión", dice Nuria Roca. Asimismo, la periodista que ha desvelado esta información dice que la expareja "ultimamente había reestablecido las relacioes y tenía una relación cordial".

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