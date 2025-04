Tamara Gorro presenta su sexto libro: "Pensé que no iba a estar viva para escribirlo"

Tamara Gorro ha presentado su sexto libro, 'Ahora que empiezo a vivir', en donde se ha abierto en canal hablando de la depresión que ha sufrido: "Pensé que me llevaba por delante, casi me lleva".

Tamara Gorro ha presentado su sexto libro, 'Ahora que vuelvo a vivir', rodeada de familiares y amigos. "Se ha abierto en canal una vez más", destaca Tatiana Arús, que explica que la influencer "ha hablado de la depresión que ha sufrido". "Conociéndome a mí misma, dejando a Tamara de lado y conocer a Tama, quién soy yo realmente, es lo que me ha llevado a que yo maneje mi mente", asegura Tamara Gorro, que confiesa que pensó "que no iba a estar viva para escribir este libro".

"Pensé que me llevaba por delante, casi me lleva, pero después pensé que no salía", asegura la influencer, que afirma que llegó a pensar que iba "a vivir así". "Entonces es volver a vivir", insiste Tamara Gorro sobre el mal momento que vivió con su depresión.

Otra famosa que ha presentado libro es Vanesa Romero. En este caso, su tercer libro: 'A solas conmigo'. Además, la modelo y actriz defiende estar soltera: "En este momento estoy muy tranquila". "Es otro tipo de amor, a familia, amigos, animales...".