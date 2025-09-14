Pilar Vidal desvela cómo fue su desayuno con Mar Flores: "Me habló de Alejandra Rubio y de Carlo"

Mar Flores acaba de publicar un libro autobiográfico que está generando comentarios en todos los medios. En La Roca, Pilar Vidal relató un desayuno con la modelo, en el que hablaron de Javier Merino, de su hijo Carlo y de su vida familiar.

"Le pregunté si Javier Merino había sido el amor de su vida y cómo lo había dejado perder. Ella me contestó que no lo sabía tampoco y en el libro lo cuenta. Creo que (Javier Merino) es el único hombre que ella no se esperaba que la dejase, que fue él quien le planteó el divorcio, eso la descolocó y tardó un año en superarlo", relató Pilar Vidal.

La colaboradora también explicó que Mar Flores "estuvo hablando de su nuera y de su hijo". "Me dijo que le gustaba mucho Alejandra para su hijo", aseguró. Además, desveló que la modelo se enteró del embarazo de la hija de Terelu Campos a través de un mensaje de su hijo Carlo Costanza.

"Habló mucho de su hijo Carlo", añadió Pilar Vidal, y contó que la modelo le entregó un dossier con toda la documentación sobre el divorcio cuando él cumplió la mayoría de edad.