Ahora

La Roca

Una mujer que vive en nuda propiedad explica por qué decidió vender su casa: "Veía que mi pensión se iba quedando pequeña"

La nuda propiedad gana popularidad en España entre mayores de 55 años, que venden su vivienda para obtener ingresos manteniendo el derecho a residir. Nuria Roca charla con Charo, quien explica por qué eligió esta fórmula.

Una mujer que vive en nuda propiedad explica por qué decidió vender su casa: "Veía que mi pensión se iba quedando pequeña"

En la actualidad, la nuda propiedad se ha convertido en un fenómeno en España. El 9 % de los mayores de 55 años prefieren vender su casa y así beneficiarse económicamente, mientras mantienen el derecho a seguir residiendo en ella.

Para conocer más sobre el tema, Nuria Roca charla con Charo, una mujer que ahora vive en nuda propiedad, y explica por qué decidió hacerlo.

"El mío era un futuro presente porque yo me había jubilado y veía que cada vez mi pensión se iba quedando más pequeña. Sabía que iba a llegar un momento en que no tendría suficiente para seguir viviendo la vida que a mí me gustaba vivir", explica la mujer.

Asimismo, comenta que conoce a los propietarios de su casa y que ahora lo único que ha cambiado en su vida es que, cuando quiere hacer una obra en el inmueble, tiene que pedir permiso: "Si quiero hacer una mejora, lo hablo con ellos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos dispara sin fuego: acusa a Armengol de despreciarle a él, al Congreso y al Supremo
  2. Trump advierte de que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad"
  3. Pradas desvela que el día de la DANA recibió la orden de no molestar a Mazón sobre las 14:00: "Me la salté"
  4. Detenido el fascista que agredió sexualmente a dos activistas de Femen en Madrid
  5. El Gobierno llama a la "tranquilidad" tras los casos de peste porcina africana en España: "El abastecimiento está garantizado"
  6. La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes en Jaén