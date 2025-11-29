Una mujer que vive en nuda propiedad explica por qué decidió vender su casa: "Veía que mi pensión se iba quedando pequeña"

La nuda propiedad gana popularidad en España entre mayores de 55 años, que venden su vivienda para obtener ingresos manteniendo el derecho a residir. Nuria Roca charla con Charo, quien explica por qué eligió esta fórmula.

En la actualidad, la nuda propiedad se ha convertido en un fenómeno en España. El 9 % de los mayores de 55 años prefieren vender su casa y así beneficiarse económicamente, mientras mantienen el derecho a seguir residiendo en ella.

Para conocer más sobre el tema, Nuria Roca charla con Charo, una mujer que ahora vive en nuda propiedad, y explica por qué decidió hacerlo.

"El mío era un futuro presente porque yo me había jubilado y veía que cada vez mi pensión se iba quedando más pequeña. Sabía que iba a llegar un momento en que no tendría suficiente para seguir viviendo la vida que a mí me gustaba vivir", explica la mujer.

Asimismo, comenta que conoce a los propietarios de su casa y que ahora lo único que ha cambiado en su vida es que, cuando quiere hacer una obra en el inmueble, tiene que pedir permiso: "Si quiero hacer una mejora, lo hablo con ellos".

