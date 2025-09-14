Pilar Vidal analiza la relación entre Isabel Pantoja y su hermano: "Él es su sombra, me parece algo tóxico"

La colaboradora vuelva a La Roca para analizar la actualidad de los famosos. En esta ocasión, centró su intervención en la relación de Isabel Pantoja con su hermano Agustín y los rumores sobre su papel en las deudas.

Pilar Vidalvisitó una tarde más el plató de La Roca para hablar de la última hora de los famosos españoles. En esta ocasión, la periodista puso el foco en la relación entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín Pantoja.

"La relación entre Isabel y su hermana es buenísima. Ella no puede vivir sin él", aseguró Vidal. No obstante, también señaló que Agustín se ha convertido en la "sombra" de su hermana, algo que considera "tóxico".

Además, en los últimos días ha surgido la información de que Agustín Pantoja podría ser el "responsable solidario" de la deuda millonaria de Isabel Pantoja con Hacienda. Pilar Vidal calificó esta idea como "ciencia ficción".

"Eso ya es ciencia ficción", insistió la periodista, quien también invitó a los medios que han publicado esa versión a demostrarlo: "Que se adjunte la documentación, el poder es un poder firmado ante notario".