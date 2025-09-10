Mar Flores, de sus fotos con Alessandro Lequio: "Se dijo que estaba orquestado por la duquesa de Alba"

Mar Flores habla en este vídeo sobre sus famosas fotos con Alessandro Lequio: "Se dijo que había una mano negra detrás (...) la Duquesa de Alba para acabar con mi relación con Cayetano Martínez de Irujo",

Mar Flores ha concedido una entrevista en la que ha asegurado que la vida le ha enseñado "a golpes" y ha confesado que el nacimiento de su nieto "ha sido un cordón umbilical" que le ha vuelto a unir con su hijo, Carlo Costanzia. Y es que la modelo va a publicar sus memorias próximamente.

Además, Tatiana Arús enseña el último vídeo de Mar Flores después de que Alessandro Lequio haya dicho que "se reinventa las cosas". "Estoy fenomenal, pero es muy tarde y mañana me levanto a las 7 horas", explica Mar Flores a un reportero en la calle.

Por su parte, la revista 'Vanitatis' ha adelantado un fragmento sobre sus famosas fotografías con Alessandro Lequio. "Al parecer, vendieron las fotos y les importó bien poco mi intimidad, mi derecho al honor, mi familia, mi hijo, mi nueva relación, mi salud mental y cualquier otra cosa que no fuera su propio interés económico a mi costa", ha explicado Mar Flores.

Además, la modelo ha destacado que "se llegó a decir que había una mano negra detrás y que estaba todo orquestado por la Duquesa de Alba para acabar de una vez por todas con la relación que mantenía con Cayetano Martínez de Irujo, su hijo querido".